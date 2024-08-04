ВСУ снова атаковали дронами Алешки в Херсонской области

Москва. 4 августа. INTERFAX.RU - ВСУ второй раз за воскресенье атаковали Алешки в Херсонской области, ранения получили еще шесть мирных жителей, сообщил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"ВСУ начали прицельно бить FPV-дронами по многоэтажкам на ул. Пролетарской - целясь в окна, где еще живут люди. В одной из 9-этажек начался большой пожар. Осколочные ранения здесь получили шесть мирных жителей разного возраста", - написал Алексеенко в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что большинство пострадавших - пожилые люди. Пожар в доме уже потушили.

Ранее в воскресенье ВСУ нанесли удар по центральному рынку и окрестным жилым домам в Алешках. Пострадали восемь человек.