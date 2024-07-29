В Херсонской и Запорожской областях задержаны 25 жителей за пособничество ВСУ

Москва. 29 июля. INTERFAX.RU - Сотрудники Росгвардии задержали 25 жителей Херсонской и Запорожской областей, подозреваемых в пособничестве ВСУ.

"В ходе проведения специальных мероприятий на территории нескольких населенных пунктов Херсонской и Запорожской областей спецназом Росгвардии по информации, полученной от военных контрразведчиков, были задержаны и переданы сотрудникам МВД и ФСБ 25 местных жителей, подозреваемых в пособничестве ВСУ", - сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным службы, четверо из задержанных занимались шпионажем, собирая сведения о действиях подразделений Вооруженных сил РФ, войск национальной гвардии, а также МВД, передавая их своим кураторам из ВСУ.

Восемь человек подозреваются в государственной измене.

"Несколько местных жителей распространяли публичные призывы к террористической деятельности в сети Интернет. Были и те, кто состоял в запрещенных организациях и осуществлял их финансирование", - сказали в Росгвардии.

В службе отметили, что военнослужащими и сотрудниками Росгвардии изъято огнестрельное оружие, гранаты, средства фотофиксации передвижения войск, а также электронные носители информации со сведениями о районах сосредоточения российских военных и других силовых структур.