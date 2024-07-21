Поиск

Женщина погибла от обстрела ВСУ в Херсонской области

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате обстрела ВСУ левобережья Херсонской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо.

"Погибла женщина, еще два человека получили ранения", - написал он в телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что в селе Черноморское ракета попала в жилой дом. В результате одна женщина погибла, другая ранена.

Другая пострадавшая находилась в частном доме в Костогрызово, который был атакован дроном. Она госпитализирована.

Херсонская область Владимир Сальдо
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Поиски пропавшего вертолета в Якутии приостановлены из-за метеоусловий

В российских больницах остаются 11 пациентов с ботулизмом

В российских больницах остаются 11 пациентов с ботулизмом

Истребители РФ поднимались в воздух из-за бомбардировщиков США над Баренцевым морем

В очередях к Крымскому мосту скопилось более 500 машин

В очередях к Крымскому мосту скопилось более 500 машин

Мишустин заявил о росте частных инвестиций в Магаданской области в 1,5 раза за четыре года

Мишустин заявил о росте частных инвестиций в Магаданской области в 1,5 раза за четыре года

Восемь дронов ВСУ нейтрализовано за ночь над Черным морем и Белгородчиной

Володин прилетел на Кубу

Володин прилетел на Кубу

В Курской области за день уничтожено 20 украинских дронов

Около десяти тысяч жителей Анапы остаются без света

Что произошло за день: суббота, 20 июля

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });