Женщина погибла от обстрела ВСУ в Херсонской области

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Один человек погиб в результате обстрела ВСУ левобережья Херсонской области, сообщил в воскресенье губернатор региона Владимир Сальдо.

"Погибла женщина, еще два человека получили ранения", - написал он в телеграм-канале.

Сальдо уточнил, что в селе Черноморское ракета попала в жилой дом. В результате одна женщина погибла, другая ранена.

Другая пострадавшая находилась в частном доме в Костогрызово, который был атакован дроном. Она госпитализирована.