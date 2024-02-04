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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Минск нарастит перевалку грузов через порты Петербурга до 15 млн т к 2025 году

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия намерена довести перевалку белорусских товаров через порты Санкт-Петербурга до 15 млн тонн к 2025 году, заявил посол Минска в Москве Дмитрий Крутой.

"Инвестиционные планы Российских железных дорог и Белорусской железной дороги согласованы. Первый этап - это восстановление разъездов, которые после распада Советского Союза были фактически законсервированы. Их нужно сегодня очень оперативно и быстро восстановить. И базовая задача - обеспечить к 2025 году объем перевалки на 15 млн т белорусских грузов, используя порты Санкт-Петербурга", - сказал белорусский дипломат в воскресенье в эфире гостелеканала "Беларусь 1".

"При действующей инфраструктуре, в первую очередь железнодорожной, мы фактически уже достигли потолка этой перевалки. Хотя цифры большие, они в разы выросли по сравнению с 2021-2022 годами. За прошлый год это 14,1 млн т грузов через все российские порты, из них львиная доля - 12,9 млн - через порты Санкт-Петербурга", - отметил Крутой.

"Поставлена задача использовать преимущества Мурманска, Северного морского пути с целью доставки наших грузов в Китай. В первую очередь сокращение сроков и безопасность этого логистического маршрута сегодня очевидны. Сами россияне сейчас активно начинают его использовать. Китайские логистические компании начинают его со своей стороны тоже очень активно осваивать", - добавил он.

"Такие планы у нас есть. Я думаю, в первом полугодии уже окончательно мы по мурманским вариантам определимся", - отметил посол.

Минск Санкт-Петербург Дмитрий Крутой
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