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Белоруссия начала реконструкцию железнодорожного коридора до портов Петербурга

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Белоруссия начала реконструкцию своей части железнодорожного коридора в направлении портов Санкт-Петербурга, сообщил министр транспорта и коммуникаций республики Алексей Ляхнович в эфире гостелеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

"Самым популярным транспортным направлением остается коридор в сторону портов Санкт-Петербурга. (...) Потому что расстояние короче. Соответственно стоимость перевозки дешевле. Мы с российскими коллегами прорабатываем модернизацию железнодорожного коридора в сторону Санкт-Петербурга, чтобы была возможность в последующие годы также наращивать объемы", - сказал глава Минтранса, отметив, что "к модернизации железнодорожного коридора со своей стороны Беларусь уже приступила".

Он добавил, что "сейчас российские коллеги делают проект на своей территории и планируют приступить с марта".

"Это увеличит грузопоток. Если мы на этот год планируем именно в сторону Санкт-Петербурга железнодорожным транспортом перевезти 12,5-13 млн т грузов, то в последующие годы этот показатель увеличится", - сказал Ляхнович.

Глава белорусского Минтранса также сообщил, что в 2024 году будет проведена реконструкция автомобильного коридора в направлении Санкт-Петербурга. "Это наш коридор, который идет в сторону Санкт-Петербурга, автомобильная дорога Р46. Здесь два вида работ: реконструкция автомобильной дороги от Лепеля до Полоцка, дальше до границы с Российской Федерацией - капитальный ремонт", - уточнил Ляхнович.

"По итогам 2023 года белорусские автомобильные грузоперевозчики перевезли по этому маршруту 16 млн т. Задача на этот год - перевезти 19 млн т. Объемы значительно увеличены, подчеркнул Алексей Ляхнович", - отметил он.

Белоруссия Санкт-Петербург
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