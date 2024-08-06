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Россия вышлет молдавского дипломата

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Россия в качестве ответной меры высылает сотрудника посольства Молдавии в Москве, сообщили в российском МИД.

На Смоленскую площадь 6 августа был вызван временный поверенный в делах Республики Молдова в России Александру Кетрару. Ему был "заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными по отношению к России шагами официального Кишинева".

Кетрару вручена нота министерства о том, что "в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 1 августа" объявить персоной нон грата сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии в России.

Сотрудник российского посольства в Кишиневе был объявлен персоной нон грата на основании полученных властями Молдавии доказательств того, что он вел в Молдавии деятельность, не совместимую с дипломатическим статусом.

Хроника 15 апреля 2021 года – 06 августа 2024 годаДипломатическое противостояние
Кишинев МИД Молдавия Александр Кетрару
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