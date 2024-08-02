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Глава юридического департамента парламента Молдавии арестован по обвиненю в госизмене

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - В Молдавии суд сектора Чокана Кишинева арестовал на 30 суток начальника юридического департамента парламента Молдавии Иона Крянгэ, который обвиняется в госизмене.

Тем самым суд в полном объеме удовлетворил запрос прокуроров. Срок ареста исчисляется с момента задержания на 72 часа - с 23:35 31 июля 2024 г. Решение вступило в силу, но может быть обжаловано в Апелляционной палате. Суд огласил решение в отсутствие обвиняемого, который заявил о плохом самочувствии.

Меру пресечения второму фигуранту этого дела изберут позднее 2 августа.

О задержании на 72 часа Крянгэ и одного сотрудника Пограничной полиции, работавшего в аэропорту Кишинева, стало известно 31 июля. Задержали их днем ранее по уголовному делу о госизмене, сообщила Прокуратура по борьбе с коррупцией и особым делам (PCCOCS). Утром 31 июля прокуроры PCCOCS и сотрудники Службы информации и безопасности провели обыски в юридическом департаменте парламента.

Спецслужбы республики предполагают, что Крянгэ встречался с сотрудником посольства России в Кишиневе и передавал ему информацию за денежное вознаграждение. Сотрудника Пограничной полиции, имя которого не называется, подозревают в "заговоре против Молдавии". Оба чиновника встречались и передавали информацию заместителю военного атташе России в Молдавии.

Посольство России в Кишиневе расценило новый "шпионский сандал" в республике как "очередное проявление искусственно нагнетаемых в Молдавии антироссийских настроений".

Министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии 1 августа объявило персоной нон грата одного из дипломатов посольства России. Глава дипмиссии Олег Васнецов назвал действия Кишинева "недружественными" и заявил, что "Россия примет ответные меры". Он также выразил недоумение в связи с тем, что "решение о высылке дипломата было принято еще до завершения следствия по делу о якобы шпионаже".

Кишинев Молдавия Пограничная полиция PCCOCS Олег Васнецов Ион Крянгэ
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