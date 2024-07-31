Глава департамента молдавского парламента задержан по обвинению в госизмене

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Начальник юридического департамента парламента Молдавии Ион Крянгэ и один из сотрудников Пограничной полиции, работавший в аэропорту Кишинева, задержаны на 72 часа, сообщила пресс-служба прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам (PCCOCS).

Согласно сообщению, задержания произведены вечером 30 июля в рамках расследования уголовного дела. Утром 31 июля прокуроры PCCOCS и сотрудники Службы информации и безопасности провели обыски в юридическом департаменте парламента.

Спецслужбы республики предполагают, что Крянгэ встречался с сотрудником посольства России в Кишиневе и передавал ему информацию за денежное вознаграждение. Расследование в отношении него проводится в рамках дела о государственной измене.

Сотрудника Пограничной полиции, имя которого не называется, подозревают в "заговоре против Молдавии".

"Он действовал с целью получения личной выгоды. Чиновник поддерживал контакт с сотрудником (российского - ИФ) посольства с целью сбора и передачи ему информации, которая будет использована против интересов Республики Молдова. Факты имели место начиная с 2023 года", - отмечается в сообщении.

По данным ряда молдавских СМИ, оба чиновника встречались и передавали информацию заместителю военного атташе РФ в Молдавии.

"По итогам процессуально-уголовных действий оба чиновника были задержаны на 72 часа с целью объективного продолжения следствия, в ходе которого они пользуются презумпцией невиновности, согласно закону", - отмечает прокуратура.

В конце мая в шпионаже в пользу России прокуратура Молдавии обвинила бывшего начальника Генерального штаба Национальной армии Игоря Горгана. Однако прокурорам не удалось доказать виновность Горгана, который остается на свободе.