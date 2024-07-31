Поиск

Глава департамента молдавского парламента задержан по обвинению в госизмене

Москва. 31 июля. INTERFAX.RU - Начальник юридического департамента парламента Молдавии Ион Крянгэ и один из сотрудников Пограничной полиции, работавший в аэропорту Кишинева, задержаны на 72 часа, сообщила пресс-служба прокуратуры по борьбе с коррупцией и особым делам (PCCOCS).

Согласно сообщению, задержания произведены вечером 30 июля в рамках расследования уголовного дела. Утром 31 июля прокуроры PCCOCS и сотрудники Службы информации и безопасности провели обыски в юридическом департаменте парламента.

Спецслужбы республики предполагают, что Крянгэ встречался с сотрудником посольства России в Кишиневе и передавал ему информацию за денежное вознаграждение. Расследование в отношении него проводится в рамках дела о государственной измене.

Сотрудника Пограничной полиции, имя которого не называется, подозревают в "заговоре против Молдавии".

"Он действовал с целью получения личной выгоды. Чиновник поддерживал контакт с сотрудником (российского - ИФ) посольства с целью сбора и передачи ему информации, которая будет использована против интересов Республики Молдова. Факты имели место начиная с 2023 года", - отмечается в сообщении.

По данным ряда молдавских СМИ, оба чиновника встречались и передавали информацию заместителю военного атташе РФ в Молдавии.

"По итогам процессуально-уголовных действий оба чиновника были задержаны на 72 часа с целью объективного продолжения следствия, в ходе которого они пользуются презумпцией невиновности, согласно закону", - отмечает прокуратура.

В конце мая в шпионаже в пользу России прокуратура Молдавии обвинила бывшего начальника Генерального штаба Национальной армии Игоря Горгана. Однако прокурорам не удалось доказать виновность Горгана, который остается на свободе.

Молдавия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США объявили о заморозке помощи Грузии на сумму более $95 млн

США объявили о заморозке помощи Грузии на сумму более $95 млн

Шеф Пентагона пообещал содействие США Израилю в сфере безопасности

Шеф Пентагона пообещал содействие США Израилю в сфере безопасности

Латвия достроила заграждение на границе с Белоруссией

Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG

Российский суд прекратил дело о банкротстве в отношении польской PGNiG

Израильские СМИ узнали, что временным лидером ХАМАС могут назначить Халеда Машааля

Большая часть Абхазии осталась без электричества из-за аварии на ЛЭП

Цена Brent взлетела до $80,75 за баррель на ближневосточных новостях

Визовые центры Болгарии в Москве и Петербурге до 12 августа не будут принимать документы

Визовые центры Болгарии в Москве и Петербурге до 12 августа не будут принимать документы

В МИД РФ заявили о подготовке США и Японии к вооруженному конфликту в АТР

Трамп в случае избрания хочет сократить обмен разведданными с союзниками по НАТО

Трамп в случае избрания хочет сократить обмен разведданными с союзниками по НАТО
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });