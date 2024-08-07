Несколько тысяч человек покинули зону обстрелов в Курской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов заявил, что за сутки зону обстрелов в Курской области покинули несколько тысяч человек.

"Из зоны боевых действий автобусами из обстреливаемых территорий вывезено более 200 человек. В течении суток с нашей помощью на личном транспорте из зоны обстрелов выехали несколько тысяч человек. За ночь на территории региона были развернуты новые пункты временного размещения на 2,5 тыс. мест. В ПВР размещено более 300 человек, из которых 121 ребенок (...) Жителей курского приграничья готовы разместить на своей территории и в других регионах", - сообщил Смирнов в своем телеграм-канале.

Он информировал, что запас воды, еды, лекарственных препаратов и предметов первой необходимости обеспечен.

"Ночью по телефону доложил оперативную обстановку Верховному главнокомандующему. Владимир Владимирович держит ситуацию на личном контроле. Президент подчеркнул, что поддержка нашему региону будет оказана по всем направлениям", - сообщил Смирнов.

По его данным, в регион выехали медики из Москвы и Петербурга, федеральный центр выделяет Курской области дополнительные средства и другую помощь.

"Решением оперативного штаба отменено проведение всех массовых мероприятий", - сказал Смирнов.

Накануне врио губернатора Курской области сообщил о боях в Суджанском и Кореневском районах региона на границе с Украиной. Есть жертвы.