Минфину поручено направить 1,8 млрд рублей на переселение жителей Курской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - В Курской области будет создан региональный штаб по чрезвычайной ситуации, федеральному Минфину уже поручено направить первый транш в 1,8 млрд рублей на сертификаты по переселению жителей региона.

"Организована работа по вашему поручению по оказанию поддержки жителей Курской области Суджанского района, подверженного нападению со стороны противника. Отмобилизованы все ведомства - это министерство чрезвычайных ситуаций, Минздрав, Минстрой, Росгвардия, Минтранс", - сказал первый вице-премьер Денис Мантуров на совещании у президента Владимира Путина.

Он подчеркнул, что идет работа по эвакуации семей из небезопасных районов, созданы 19 пунктов временного размещения, пострадавшим оказывается медицинская помощь, для чего привлечены бригады специалистов федерального Минздрава, ФНБА.

"Разворачивается в данный момент мобильный госпиталь, организовано питание, питьевая вода", - сказал Мантуров, отметив, что постоянно держится связь с региональными властями.

"По согласованию с председателем правительства дано поручение министерству финансов - сегодня же обеспечить направление через Минстрой первого транша на 1,8 млрд рублей в рамках собранных заявок на сумму 11 млрд рублей на 2,5 тысячи семей по предоставлению сертификатов на переселение", - заявил первый вице-премьер.

Будет оказано полное содействие по спецтранспорту.

"Считаем необходимым создание регионального штаба по чрезвычайной ситуации, это обеспечит более качественную, современную работу реагирования по тем службам и всем службам органов исполнительной власти на местах, будем докладывать вам по мере реализации ваших поручений", - сказал Мантуров.

Президент поддержал это предложение.

Глава государства начал запланированное совещание с обсуждения атаки на Курскую область, назвав действия ВСУ масштабной провокацией с применением разных видов оружия, в том числе ракетного, по гражданским зданиям и жилым домам.

Он сообщил, что сразу после совещания с правительством у него состоится встреча с руководителями силовых ведомств - министерства обороны, Генштаба, ФСБ России. Кроме того, Путин сообщил, что по итогам разговора с исполняющим обязанности губернатора Курской области Алексеем Смирновым даны необходимые поручения по оказанию необходимой помощи жителям области, и поручил координировать эту работу на первом этапе Мантурову.