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Путин рассчитывает, что российские регионы окажут поддержку Курской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что главы российских регионов будут готовы оказать помощь Курской области, пострадавшей от обстрелов.

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В ходе совещания президента с членами правительства врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что связывался с правительством Курской области, предлагал помощь по медикаментам, докторам, строительным материалам и размещению жителей.

"Надеюсь, что и другие ваши коллеги из других регионов РФ включатся и будут делать то, что в таких ситуациях мы все должны делать. Руководители регионов имеют возможность делать больше, чем рядовые граждане. Очень рассчитываю на поддержку вашу и поддержку регионов РФ", - сказал в ответ Путин.

Владимир Путин Курская область
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