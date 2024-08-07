Путин рассчитывает, что российские регионы окажут поддержку Курской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что главы российских регионов будут готовы оказать помощь Курской области, пострадавшей от обстрелов.

В ходе совещания президента с членами правительства врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что связывался с правительством Курской области, предлагал помощь по медикаментам, докторам, строительным материалам и размещению жителей.

"Надеюсь, что и другие ваши коллеги из других регионов РФ включатся и будут делать то, что в таких ситуациях мы все должны делать. Руководители регионов имеют возможность делать больше, чем рядовые граждане. Очень рассчитываю на поддержку вашу и поддержку регионов РФ", - сказал в ответ Путин.