В Курскую область прибыли семь подмосковных бригад скорой помощи с врачами

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - В Курскую область из Подмосковья приехали семь бригад скорой помощи 22 врача для помощи местным жителям, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. В пути медиков сопровождала Госавтоинспекция.

Воробьев уточнил, что одна бригада врачей уже получила задачу по транспортировке 70-летнегопациента с огнестрельным ранением в центральный институт травматологии в Москве. Также медики займутся эвакуацией 50 человек с инвалидностью.

Накануне Воробьев сообщил, что Московская область готова принять у себя детей из Курской области в связи с обострившейся обстановкой в приграничных с Украиной районах.

Московская область выделит 15 автобусов для детей, которых будут сопровождать медики и сотрудники социальной службы.

Всего в Подмосковье организовано более 400 мест в пунктах временного размещения, подготовлен также коечный фонд в медицинских учреждениях.