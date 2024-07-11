"ЛУКОЙЛ" попросил о господдержке для модернизации Волгоградского НПЗ

Москва. 11 июля. INTERFAX.RU - "ЛУКОЙЛ" предлагает правительству предусмотреть меры господдержки для новых установок глубокой переработки нефти на НПЗ, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники, знакомые с этим обращением главы компании Вадима Воробьева.

По данным газеты, НК обдумывает создание установок на Волгоградском НПЗ с инвестициями более 90 млрд рублей, в том числе комплекса по производству 1,2 млн тонн дизтоплива в год, включая 500 тысяч тонн зимних сортов. Также новый комплекс сможет выпускать 200 тысяч тонн масел в год для производства высокотехнологических моторных, гидравлических и индустриальных масел.

Как отмечает в письме Воробьев, новый проект без применения мер господдержки экономически неэффективен. В рамках стимулирующих мер НК предлагает вернуться к применению инвестнадбавки к обратному акцизу на нефть.

Инвестнадбавку к обратному акцизу ввели в 2021 году как дополнительную субсидию для НПЗ, которые вкладываются в создание установок глубокой переработки. Для получения поддержки заводы должны были заключить инвестсоглашение с Минэнерго не позднее октября 2021 года.

Для Волгоградского НПЗ "ЛУКОЙЛ" предлагает продлить срок заключения соглашений с Минэнерго до января 2026 года, а также продлить срок получения данной льготы для новых проектов на два года, до начала 2033 года. Также компания считает целесообразным закрепить условие для новых проектов, по которому установки с инвестициями более 50 млрд рублей должны быть введены в эксплуатацию не позднее 2031 года, а освоить 30 млрд рублей необходимо до 2028 года.

Соответствующий законопроект компания предлагает в осеннюю сессию Госдумы.

В "ЛУКОЙЛе" и Минфине не ответили на запрос издания.

Опрошенные изданием эксперты считают, что проект "ЛУКОЙЛа" на Волгоградском НПЗ позволит решить проблемы дефицита зимнего дизтоплива, но меры поддержки потребуют 85-130 млрд рублей бюджетных расходов к 2033 году.

В 2023 году Волгоградский НПЗ переработал 13,5 млн тонн нефти. Завод занимает третье место по выпуску дизтоплива в России после комплекса ТАНЕКО "Татнефти" и Омского НПЗ "Газпром нефти". В 2023 году Волгоградский НПЗ произвел 6,8 млн тонн дизтоплива, или 7,7% от общего производства в стране, и около 2 млн тонн бензина, уточняет издание.