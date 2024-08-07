Вертолеты Ка-52 нанесли удары по военным ВСУ на границе с Курской областью

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об авиаударах с вертолетов Ка-52 по личному составу и военной технике подразделений ВСУ на границе с Курской областью.

"Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами "Вихрь" по разведанным целям", - говорится в сообщении Минобороны РФ, распространенном в среду вечером.

По данным военных, после применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.

В военном ведомстве заявили, что все указанные цели были успешно поражены.

Минобороны России вечером в среду опубликовало кадры этих ударов.