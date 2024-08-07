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Росгвардия сообщила о принятии дополнительных мер для защиты Курской АЭС

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Подразделения Росгвардии принимают дополнительные меры для защиты Курской атомной электростанции, сообщили "Интерфаксу" в ведомстве.

"В рамках обеспечения безопасности особо важного охраняемого объекта - Курской АЭС - подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры для защиты станции", - заявили в Росгвардии.

Кроме того, добавили в ведомстве, Росгвардия во взаимодействии с министерством обороны России и Погранслужбой ФСБ "нарастили силы и средства для эффективного решения задач по борьбе с диверсионно-разведывательными группами ВСУ в Курской и Белгородской областях".

Также выделены дополнительные силы в распоряжение оперативного штаба под руководством губернатора Курской области.

Росгвардия Курская АЭС Курская область
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