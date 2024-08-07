В Госдепе не стали комментировать действия украинских военных в Курской области

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Проведенная украинскими военными атака на Курскую область не нарушала условия предоставления Киеву американского вооружения, заявил в среду представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

"Нарушения наших правил там не было", - сказал он на брифинге.

Миллер пояснил, что в последний раз эти правила менялись несколько месяцев назад: тогда власти США разрешили Киеву применять американское оружие для ответных ударов по некоторым приграничным российским районам. Миллер не стал уточнять, применялось ли американское вооружение во время атаки на Курскую область.

Представитель Госдепартамента не стал комментировать действия украинских военных. "Мы поддерживаем связь с Украиной по поводу этой операции", - добавил Миллер.

Ранее в среду начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов на совещании с участием президента РФ Владимира Путина сообщил, что в атаке на Курскую область участвовали порядка тысячи украинских военнослужащих. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено. Атаковавшие Курскую область подразделения вооруженных сил Украины потеряли не менее 100 человек убитыми и 215 ранеными, сказал он.

В Минздраве РФ заявили, что в результате обстрелов в Курской области пострадал 31 человек, в том числе шесть детей.

Дело о теракте, убийстве и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов возбуждено по факту атаки на Курскую область со стороны Украины, в результате которой пострадали десятки мирных жителей и военных РФ, сообщила ранее официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.