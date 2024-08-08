Курская полиция опровергла информацию о розыске скорой с украинскими военными

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - УМВД по Курской области опровергло недостоверную информацию о якобы ведущемся розыске автомобиля скорой помощи с военными ВСУ, сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе мониторинга СМИ и интернета была выявлена информация, что личный состав курской полиции ориентирован "на установление местонахождения автомобиля скорой помощи под управлением военнослужащих ВСУ", говорится в сообщении. Ориентировка якобы подписана начальником регионального главка полиции В.А. Косаревым. "Данная информация является недостоверной", - заявили в областном управлении МВД.

Полиция просит пользоваться только данными, опубликованными в официальных источниках, а также напоминает, что за распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации предусмотрена уголовная ответственность.