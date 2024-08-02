СФ одобрил пакет законов об эксперименте по легализации цифровых валют в РФ

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Совет Федерации на заседании в пятницу одобрил закон о легализации в РФ майнинга криптовалют, о запуске эксперимента по созданию в России площадки для использования криптовалют в международных расчетах и закон о возможности проведения биржевых торгов криптовалютой под контролем ЦБ.

Майнинг криптовалют

Закон о легализации в РФ с 1 ноября 2024 г. деятельности по добыче криптовалют дает определение следующим понятиям: майнинг, майнинг-пул, оператор майнинговой инфраструктуры.

В частности, под майнингом цифровой валюты предлагается понимать деятельность по проведению математических вычислений с помощью эксплуатации технических средств для внесения записей в информационную систему, использующую, в том числе технологию распределенного реестра для выпуска цифровой валюты, или получение лицом, осуществляющим такую деятельность, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе.

Требования к деятельности физических и юридических лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, будут устанавливаться правительством РФ по согласованию с ЦБ. Правительство сможет запретить майнинг цифровой валюты в отдельных регионах РФ.

Юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям запрещается совмещать осуществление майнинга цифровой валюты с деятельностью по передаче электрической энергии, деятельностью по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, деятельностью по производству или купле-продаже электрической энергии.

Юридические лица и ИП, которые будут осуществлять майнинговую деятельность, и операторы майнинговой инфраструктуры должны будут быть включены в специальный реестр, который будет вести Минцифры. Данная новелла не затронет граждан, не являющихся ИП и совершающих майнинговую деятельность, если потребляемая энергия при осуществлении такими лицами майнинговой деятельности не будет превышать лимитов, которые будут установлены правительством. Лица, добывающие цифровую валюту, должны будут предоставлять информацию о полученной валюте и адресах-идентификаторах в Росфинмониторинг.

В статью, которая запрещает использовать цифровые валюты в РФ для расчетов, добавляется уточнение, что эта норма не касается добытой российскими майнерами валюты.

Интеграция ЦФА

В одобренном законе о добыче криптовалют есть также часть, которая касается цифровых финансовых активов (ЦФА). Документ позволяет иностранным цифровым финансовым активам торговаться на российских блокчейн-площадках. ЦБ РФ будет вправе вводить запрет на размещение отдельных выпусков, если увидит угрозу финансовой стабильности.

Речь идет зарубежных ЦФА, которые подпадают под определение, прописанное для этого вида активов в российском законодательстве, то есть это могут быть права, включающие денежные требования, возможность осуществления прав по эмиссионным ценным бумагам, права участия в капитале непубличного акционерного общества, право требовать передачи эмиссионных ценных бумаг.

Регулятор вправе установить дополнительные требования к иностранным цифровым правам, которые могут быть размещены в российских системах. ЦБ также сможет вправе определять требования к лицам, которые могут приобретать иностранные ЦФА, при этом в законе прямо прописывается запрет на их приобретение физлицами, гражданами РФ без разрешения регулятора.

Закон также зеркально упрощает интеграцию российских ЦФА с зарубежными системами. В предмет регулирования российского законодательства вводится такое понятие, как "иностранный номинальный держатель цифровых финансовых активов"; он ведет учет и переход прав на зачисленные ему ЦФА, принадлежащие иным лицам, в соответствии с законом своего места нахождения или регистрации. Требования к иностранным номинальным держателям ЦФА установит ЦБ.

Российские операторы по выпуску ЦФА обязаны в своих правилах указать на возможность учета и обращения ЦФА в информационной системе, организованной не в соответствии с российским правом.

Данный закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.

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Кроме того, одобрен закон, который ставит под контроль ЦБ ряд экспериментов по использованию цифровых валют в РФ.

Согласно действующему законодательству, в России может вводиться специальное правовое регулирование для проектов в сфере цифровых инноваций. Действующий закон позволяет учреждать экспериментальные правовые режимы (ЭПР) в различных сферах: медицина и фармацевтика; проектирование, производство и эксплуатация транспортных средств; сельское хозяйство; финансовый рынок. При этом утвержденные проекты выводятся из-под действия федеральных законов.

Сейчас в РФ существует запрет на использование цифровой валюты для расчетов. Одобренный сенаторами закон предоставляет возможность ЦБ в рамках ЭПР использовать криптовалюту с определенными особенностями.

Для этого устанавливается, что Банк России выполняет функции уполномоченного и регулирующего органа по вопросам экспериментальных правовых режимов в сфере цифровых инноваций на финансовом рынке. Вносится уточнение, что программа ЭПР в этой сфере может предусматривать использование цифровой валюты как валютной ценности, проведение операций с цифровыми валютами в качестве средства платежа во внешнеторговой деятельности. В итоге данные поправки позволят ЦБ с 1 сентября запустить пилот по расчетам в криптовалюте по внешнеторговым контрактам.

Одобренные поправки в закон "Об организованных торгах" также позволяют ЦБ с 1 сентября утвердить программу ЭПР для проведения организованных торгов цифровой валютой в РФ. В программе должен быть прописан порядок допуска цифровых валют в качестве товара к организованным торгам, его прекращения и определены требования к организаторам торговли, которые смогут проводить торги цифровой валютой.

Еще одна новая норма позволяет ЦБ в рамках эксперимента с 1 сентября создать электронную платформу для операций с цифровыми валютами в контуре национальной платежной системы (НПС). Соответствующие поправки внесены в закон о "О Национальной платежной системе". ЦБ определит правила работы данной электронной платформы, оператора и пользователей.

В итоге, с сентября ЦБ сможет проводить три экспериментальных пилота с криптовалютой:

- по использованию цифровой валюты в качестве средства платежа по внешнеторговым договорам;

- по организации торгов цифровой валютой на основании лицензии биржи или лицензии торговой системы;

- по созданию оператора по расчетам в цифровых валютах в контуре НПС.

Национальная платежная система (НПС) была создана в 2011 г., это совокупность организаций, которые занимаются в РФ переводом денег и предоставлением платежных услуг. В инфраструктуру НПС входят Национальная система платежных карт (НСПК), Система быстрых платежей (СБП), платежная система Банка России (ПС БР), платежная система НРД, Система передачи финансовых сообщений (СПФС).

Запрет на предложение

Одновременно законом о майнинге вводится запрет на предложение криптовалют.

"В РФ запрещается предложение неограниченному кругу лиц цифровой валюты, а также товаров (работ, услуг) в целях организации обращения и (или) обращения цифровой валюты", - гласит новая норма.

Вводится запрет на рекламу цифровой валюты, а также товаров (работ, услуг) в целях организации обращения цифровой валюты.

Данный закон вступит в силу с 1 ноября 2024 г.

Разработать механизм использования криптовалюты в международных расчетах - поручение премьер-министра Михаила Мишустина, которое он дал еще в конце 2022 г. Минфину, ЦБ, Росфинмониторингу, ФНС и ФСБ.