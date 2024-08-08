Поиск

Глава Рыльского района Курской области объявил о добровольной эвакуации жителей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Глава Рыльского района Курской области Андрей Белоусов объявил о добровольной эвакуации населения.

"В целях обеспечения безопасности жителей региона, руководство Курской области приняло решение о добровольной эвакуации из приграничных районов области. Граждане могут выехать самостоятельно на личном транспорте, а также на автобусах, которые будут предоставлены администрацией Рыльского района", - написал глава района в своем телеграм-канале в четверг.

В РоссииНесколько тысяч человек покинули зону обстрелов в Курской областиЧитать подробнее

Белоусов отметил, что в безопасных районах области для жителей приграничья организованы ПВР.

"Все ближайшие дни администрация Рыльского района и другие органы власти будут работать в режиме чрезвычайной ситуации", - подчеркнул глава муниципалитета.

Курская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: четверг, 8 августа

В Минздраве сообщили о 66 пострадавших в результате обстрелов в Курской области

В Минздраве сообщили о 66 пострадавших в результате обстрелов в Курской области

Курская область нарастила группировку медиков после вторжения ВСУ

Курская область нарастила группировку медиков после вторжения ВСУ

МЖД ввела дополнительный поезд из Курска в Москву

МЖД ввела дополнительный поезд из Курска в Москву

Путин подписал указ об условиях замещения суверенных евробондов России

Путин подписал закон о легализации майнинга криптовалют в России

В РФ создадут центр генетических ресурсов местных сортов винограда

В РФ создадут центр генетических ресурсов местных сортов винограда

Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов

На углубление дна Волго-Каспийского канала направят в этом году около 3 млрд рублей

Минцифры сообщило об отражении массированной DDoS-атаки на сервисы Курской области

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });