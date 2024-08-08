Глава Рыльского района Курской области объявил о добровольной эвакуации жителей

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Глава Рыльского района Курской области Андрей Белоусов объявил о добровольной эвакуации населения.

"В целях обеспечения безопасности жителей региона, руководство Курской области приняло решение о добровольной эвакуации из приграничных районов области. Граждане могут выехать самостоятельно на личном транспорте, а также на автобусах, которые будут предоставлены администрацией Рыльского района", - написал глава района в своем телеграм-канале в четверг.

Белоусов отметил, что в безопасных районах области для жителей приграничья организованы ПВР.

"Все ближайшие дни администрация Рыльского района и другие органы власти будут работать в режиме чрезвычайной ситуации", - подчеркнул глава муниципалитета.