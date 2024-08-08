Покинувшим свои дома из-за атак ВСУ жителям Курской области выплатят по 10 тыс. руб.

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин сообщил о принятом решении по единовременной выплате в 10 тысяч рублей на человека жителям Курской области, вынужденным покинуть свои дома, и поручил врио губернатора Алексею Смирнову вместе с ведомствами оценить ущерб из-за утраты гражданами имущества и жилья.

На встрече с президентом в формате видеоконференции Смирнов попросил поддержать предложение по единовременной выплате жителям области, вынужденно покинувшим свои дома из-за произошедших событий, в размере 10 тыс. рублей на человека.

"Многие находятся в ПВР (пункты временного размещения - ИФ), даже не взяв документы. Мы, конечно, всю помощь оказываем, но предлагается и такая мера за счет федерального бюджета", - сказал он.

Президент на это сказал: "Алексей Борисович, с председателем правительства мы разговаривали совсем недавно. Будем считать, что решение о единовременной выплате по 10 тысяч рублей гражданам, которые в этом нуждаются, принято, и необходимые ресурсы будут направлены".

Кроме этого, Путин подчеркнул, что необходимо будет оценить и другой ущерб: "Пожалуйста, вместе с коллегами из различных ведомств, в том числе и по линии МЧС, эту работу надо будет провести. Имеется в виду утрата имущества, жилья. Уже в полном масштабе надо будет всё это сделать".

Глава государства подчеркнул, что "нужно обязательно работать непосредственно с людьми, доходить до каждой семьи".

По линии Минздрава, добавил он, работа ведется.

Путин в ходе беседы со Смирновым сообщил, что планировал лично встретиться с новым главой региона еще до атаки ВСУ на область, попросил максимально работать с пострадавшими людьми лично.

"Мы с вами планировали сегодняшнюю встречу провести в личном режиме, но обстоятельства сложились так, что вам сегодня, конечно, надо быть на месте. Но мы эти контакты с вами продолжим, в том числе это касается и перспектив развития Курской области в целом", - сказал президент.

Путин подчеркнул, что Курская область - "это очень перспективный район, интересный". "Думаю, вам там будет интересно работать", - заметил он.

При этом президент попросил: "Вы со своей стороны сделайте все для того, чтобы Курская область решала задачи развития. И, конечно - сейчас еще раз хочу к этому вернуться - сейчас нужно работать с пострадавшими людьми, с пострадавшими семьями напрямую, как можно ближе быть к людям".