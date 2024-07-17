Росфинмониторинг проинформирует Совет Федерации о противодействии незаконным финансовым операциям

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Директор Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин в среду расскажет сенаторам РФ о мерах по противодействию незаконным финансовым операциям.

Он выступит на пленарном заседании Совета Федерации в рамках "Правительственного часа".

Кроме того, сенаторы рассмотрят предложенные президентом кандидатуры Юрия Иваненко и Алексея Карлина для назначения на должности в Верховном суде РФ.

На заседании также будут обсуждаться поправки в законодательство в части установления порядка использования отдельных объектов авторских и смежных прав, правообладатели которых неизвестны. Изменения инициированы председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко, сенаторами Лилией Гумеровой и Андреем Клишасом. Как считают авторы поправок, они решают проблему обеспечения доступа граждан к культурным ценностям и одновременно защиты прав интеллектуальной собственности для тех случаев, когда автор или правообладатель произведения неизвестен. В законе также учтена норма о недопущении нарушения прав верующих при регистрации товарных знаков с религиозной символикой.

Также в повестке заседания - разработанные сенатором Николаем Журавлевым поправки в закон "О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг" в части оптимизации регуляторной нагрузки на участников финансового рынка.

Другой сенаторский закон, который будет рассмотрен на заседании, - поправки в ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", направленные на совершенствование идентификации при операциях, связанных с оплатой жилищно-коммунальных услуг.