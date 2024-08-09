В МИД не подтверждают выбор Москвы площадкой для встречи Эрдогана с Асадом

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Замглавы российского МИД, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов заявил, что у него нет данных о том, что Москва предложена в качестве площадки для встречи президентов Турции и Сирии.

Журналисты его спросили, предлагала ли Россия Москву как площадку для возможной встречи Башара Асада и Реджепа Тайипа Эрдогана.

"У меня нет такой информации", - ответил он.

Он подчеркнул при этом, что Москва выступает за нормализацию в отношениях между Сирией и Турцией на базе взаимного признания территориальной целостности и суверенитета двух стран. "Было бы хорошо, если бы встретились лидеры. Я думаю, что требуется серьезная подготовка такой встречи", - добавил Богданов.

По словам российского дипломата, Россия всегда готова проводить трехсторонние встречи с представителями Сирии и Турции, находится в контакте с Ираном и Ираком, которые также заинтересованы в нормализации отношений этих стран.