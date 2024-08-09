Апелляционный суд оставил в СИЗО замглавы Генштаба ВС РФ Шамарина

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Второй Западный окружной военный суд отклонил жалобу защиты на продление ареста отстраненного от должности начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ - заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в коррупции, передал корреспондент "Интерфакса".

"Постановление 235-го гарнизонного военного суда от 18 июля 2024 года о продлении срока содержания под стражей в отношении обвиняемого Шамарина на срок по 21 октября 2024 года оставить без изменений, апелляционную жалобу - без удовлетворения", - говорится в апелляционном постановлении.

Адвокаты просили апелляционный суд изменить замглавы Генштаба меру пресечения на более мягкую. Защита указала суду на то, что Шамарин частично признал вину, в связи с чем расследование не представляет особой сложности, генерал имеет устойчивые социальные связи, не собирается скрываться и мешать следствию. Кроме того, адвокаты отметили наличие у него государственных и ведомственных наград, а также его 34-летнюю службу в вооруженных силах.

Следователь и прокурор попросили суд отклонить жалобу защиты генерала.

Шамарин был арестован в мае 2024 года. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин через посредников получил от генерального директора пермского телефонного завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной взятку в размере 36 млн руб. за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

Шамарин частично признал вину, заявил его адвокат. Согласно позиции защиты, генерал признает получение 19 млн руб. из 36 млн, указанных в обвинении, но не в качестве взятки.

Как сообщалось, посредниками при передаче взятки Шамарину следствие считает осужденного в 2022 году за мошенничество бывшего начальника управления планирования связи главного управления связи Вооруженных сил РФ Александра Оглоблина, которому по решению суда к настоящему времени лишение свободы заменено на исправительные работы, а также брата последнего - бизнесмена Алексея Оглоблина. Показания Оглоблина, по данным источника "Интерфакса", в том числе, легли в основу претензий к замглавы Генштаба.

Высоков и Гришина, как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, написали явку с повинной и дали признательные показания.

По данным защиты, в мае 2024 года Шамарин был отстранен от занимаемой должности и выведен за штат Минобороны.