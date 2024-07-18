Адвокат генерала Шамарина заявил о его отстранении от должности замначальника Генштаба

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Начальник главного управления связи Вооруженных сил - заместитель начальника Генерального штаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин, арестованный по делу о получении взятки, сейчас отстранен от должности, сообщил журналистам его адвокат Игорь Дюкин.

При этом, по словам адвоката, Шамарин не уволен, а выведен за штат. Защитник уточнил, что Шамарин был отстранен от должности еще в мае.

235-й гарнизонный военный суд 18 июля в закрытом режиме рассматривает ходатайство следователя о продлении ареста Шамарину.

Генерал был арестован в мае. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.

По версии следствия, с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил от гендиректора пермского телефонного завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной взятку в размере 36 млн рублей за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.

Одним из посредников при передачи взятки следствие считает осужденного в 2022 году за мошенничество бывшего начальника управления планирования связи главного управления связи Вооруженных сил Александра Оглоблина, писал в мае "Коммерсантъ".

Шамарин не признает вину.

Высоков, как и Шамарин, находится под стражей.