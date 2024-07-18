Военный суд продлил арест замначальника Генштаба Шамарина по делу о коррупции
Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - 235-й гарнизонный военный суд по ходатайству следствия продлил арест отстраненного от должности начальника главного управления связи Вооруженных сил РФ - заместителя начальника Генерального штаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, обвиняемого в получении взятки, сообщили "Интерфаксу" в суде.
"В отношении Шамарина судом продлен срок содержания под стражей до 21 сентября 2024 года", - заявили в суде в четверг.
Заседание по ходатайству следствия прошло в закрытом от слушателей режиме.
Шамарин был арестован в мае. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки.
По версии следствия, в период с апреля 2016 по октябрь 2023 года Шамарин получил от генерального директора пермского телефонного завод "Телта" Алексея Высокова и главного бухгалтера организации Елены Гришиной взятку в размере 36 млн руб. за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд Минобороны России и общее покровительство.
Одним из посредников при передаче взятки следствие считает осужденного в 2022 году за мошенничество бывшего начальника управления планирования связи главного управления связи Вооруженных сил РФ Александра Оглоблина, писала газета "Коммерсантъ".
Шамарин не признает вину.
По данным защиты, в мае Шамарин был отстранен от должности и выведен за штат.
Высоков, как и Шамарин, в настоящее время находится под стражей.