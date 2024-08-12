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В МЧС отметили стабилизацию паводковой ситуации в России

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - МЧС заявило о нормализации паводковой обстановки в России, подтопленными остаются 135 домов в восьми регионах.

В ведомстве уточнили, что это 61 жилой дом, 73 дачи, больше 500 приусадебных участков и 22 транспортных объекта.

В течение недели МЧС наблюдает сокращение количества подтопленных территорий.

На прошлой неделе в восьми субъектах были подтоплены 181 жилой, 123 дачных дома, более 1,1 тысячи приусадебных участков и 31 объект транспортной инфраструктуры.

На освободившихся от воды территориях продолжаются работы по их восстановлению, а населению оказывается адресная помощь,.

МЧС
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