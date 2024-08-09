Мурашко заявил, что в больницах находятся 55 пострадавших в Курской области

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - После обстрелов в Курской области на стационарном лечении находятся 55 пострадавших, в том числе восемь детей, сообщил журналистам министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в пятницу.

По его словам, 12 человек - в тяжелом состоянии. Амбулаторная помощь оказана 20 пострадавшим, в том числе двоим детям.

Мурашко добавил, что в пятницу еще двое детей, пострадавших при обстрелах, доставлены на лечение в Москву - в Российскую детскую клиническую больницу Минздрава России.

В Курской области продолжают работу усиленные сводные медицинские бригады. Оказание помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнул министр.

Ранее в пятницу в МЧС РФ сообщили, что из-за атаки вооруженных сил Украины ситуация в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.