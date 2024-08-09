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Устранение последствий ЧС в Курской области профинансируют из бюджета РФ

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Устранение последствий чрезвычайной ситуации в Курской области после наделения ее статусом федерального характера будет финансироваться в основанном средствами федерального бюджета, сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Наделение ЧС в Курской области статусом федерального характера означает, что теперь устранение ее последствий в основном финансируется из федерального бюджета. Поэтому у ФОИВов (в рамках курируемых сфер) возникают основания для внесения предложений по различного рода компенсациям региону", - говорится в сообщении.

По мере проработки все предложения будут вноситься в правительство.

Ранее в МЧС РФ сообщили, что из-за атаки Вооруженных сил Украины ситуация в Курской области отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера.

В пресс-службе МЧС информировали, что при установлении в регионе ЧС федерального характера пострадавшим полагается финансовая помощь: единовременная материальная помощь - 15 тыс. рублей; при частичной утрате имущества первой необходимости - 75 тыс. рублей; при полной утрате - 150 тыс. рублей. Выплаты родственникам погибших составляют 1,5 млн рублей. Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, 600 тыс. рублей. В случаях легкого вреда здоровью - 300 тыс. рублей.

Начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил 7 августа на совещании с участием президента Владимира Путина, что в атаке на Курскую область участвовали порядка тысячи украинских военнослужащих. Их продвижение вглубь территории РФ остановлено.

В Минздраве РФ ранее заявили, что в результате украинских обстрелов в Курской области травмы и ранения получил 31 человек, в том числе шесть детей.

Дело о теракте, убийстве и посягательстве на сотрудников правоохранительных органов возбуждено по факту атаки на Курскую область со стороны Украины, в результате которой пострадали десятки мирных жителей и военных РФ, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов 7 августа объявил о введении режима ЧС на территории региона.

Курская область Украина
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