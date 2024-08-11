Власти заявляют, что обстановка в Беловском районе Курской области стабильная

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Глава Беловского района Курской области Николай Волобуев назвал напряженной ситуацию на территории района, заявил, что все желающие будут вывезены в пункты временного размещения.

"К сожалению, события, которые произошли вчера по заходу диверсионно-разведывательных групп на нашу территорию, создали много паники. В настоящее время ситуация стабильная, но очень напряжённая. Прошу всех жителей соблюдать спокойствие, не паниковать", - сообщил он в своем телеграмм-канале.

Волобуев попросил всех жителей, которые выехали за пределы района, оставаться в тех местах, в которых они сейчас находятся.

"Кто хочет покинуть территорию района, обращайтесь к главам сельских советов, в администрацию района. Все желающие будут вывезены в пункты временного размещения", - добавил он.

Ранее в воскресенье врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что поручил главе Беловского района ускорить выполнение решения оперштаба об эвакуации жителей.