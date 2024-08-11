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Три населенных пункта Белгородской области атакованы ВСУ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке ВСУ на регион, есть пострадавший.

"Сразу три населенных пункта нашей области подверглись атакам со стороны ВСУ" - написал он в воскресенье в своем телеграм-канале.

Гладков сообщил, что по Шебекино повторно нанесен удар. По предварительной информации, ранен один мирный житель. Также повреждено остекление в одном многоквартирном доме и коммерческом объекте, осколками посечена машина.

По его данным, в селе Дроновка Грайворонского городского округа после сброса боеприпаса с БПЛА поврежден частный дом и легковой автомобиль.

В селе Борки Валуйского городского округа FPV-дрон сдетонировал возле частного домовладения, в результате атаки выбиты окна и посечен фасад, сообщил Гладков.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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