Минобороны РФ сообщило об уничтожении колонны ВСУ в Курской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - В Курской области уничтожена военная колонна ВСУ, сообщило Минобороны РФ в воскресенье.

"Расчет РСЗО "Торнадо-С" поразил колонну бронированной техники ВСУ в Курской области", - говорится в сообщении.

Координаты колонны были подтверждены при помощи беспилотника, сообщило Минобороны РФ, опубликовав кадры удара. "В результате уничтожено пять бронеавтомобилей ВСУ и до 20 человек личного состава", - говорится в сообщении.

7 августа начальник российского Генштаба Валерий Герасимов проинформировал президента РФ Владимира Путина, что 6 августа подразделения ВСУ перешли в наступление с целью захвата участка территории Суджанского района Курской области. "Операция будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу", - сказал тогда Герасимов.

10 августа Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении в Курской, Белгородской и Брянской областях режима контртеррористической операции.