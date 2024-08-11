Российская авиация нанесла удары по позициям ВСУ в приграничном районе Курской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Экипажи штурмовых самолетов Су-25 и вертолетов Ка-52 нанесли авиаудары по живой силе и бронетехнике вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар неуправляемыми авиационными ракетами по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, экипажи вертолетов Ка-52 нанесли удары по силам ВСУ неуправляемыми авиационными ракетами С-8.

Военные сообщили, что все указанные цели были уничтожены.

"После применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета", - сказали в Минобороны РФ.

Военное ведомство в воскресенье опубликовало кадры нанесения экипажами ударов по украинской бронетехнике.