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Вертолеты Ми-28НМ нанесли удары по позициям ВСУ в Курской области

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Экипажи вертолетов Ми-28НМ нанесли удары авиационными ракетами по живой силе и бронетехнике вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области, заявили в Минобороны РФ в воскресенье.

"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-28НМ нанесли удары авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.

По словам военных, удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами, все цели успешно уничтожены.

Как сказали в Минобороны РФ, "после применения авиационных средств поражения, экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета".

Военное ведомство распространило видеокадры боевой работы экипажа.

Минобороны РФ Курская область
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