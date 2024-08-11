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В ряде районов Курской области приостановят оплату за услуги ЖКХ

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Правительство Курской области в своем телеграм-канале сообщает, что оперативный штаб в связи с введением на территории региона режима КТО принял решение с августа текущего года приостановить плату за услуги ЖКХ в Суджанском, Беловском, Кореневском, Рыльском, Хомутовском, Глушковском, Большесолдатском и Льговском районах области, а также в городе Льгове.

"В связи с введением на территории Курской области режима контртеррористической операции оперативным штабом принято решение о приостановке с августа текущего года начисления платы за коммунальные услуги и жилые помещения в ряде районов региона", - сообщается в телеграм-канале правительства региона.

Снабжающие организации и управляющие компании предоставят рассрочку на погашение задолженностей за июль, жители указанных районов будут освобождены от начисления пеней за неоплату коммунальных услуг.

Ранее в телеграм-канале правительства Курской области сообщалось о приостановке продажи алкоголя в нескольких районах региона.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Курская область
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