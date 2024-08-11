Поиск

Украинские дроны атаковали Белгородскую область, пострадал мирный житель

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников на три хутора региона, пострадал один человек.

"Три хутора нашей области атакованы дронами ВСУ", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков сообщил, что вчера районе в хуторе Лозовая Рудка Борисовского района из-за атаки беспилотника пострадал житель, его госпитализировали в больницу Белгорода. В хуторе Климовое после атаки дрона повреждено частное домовладение.

В хуторе Балки Шебекинского городского округа два украинских беспилотника сдетонировали на территории частного домовладения, в результате чего в доме повреждены окна, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: воскресенье, 11 августа

У 94 пациентов кардиоцентра в Югре выявлена кишечная инфекция

Более 8 тыс. человек уехали за прошедшие сутки из приграничных районов Курской области

Военные РФ за сутки пресекли попытки прорыва ВСУ на бронетехнике вглубь страны

Минобороны РФ заявило, что за сутки ВСУ на курском направлении потеряли до 230 военных

Роскомнадзор потребовал вернуть Rutube в App Store

Роскомнадзор потребовал вернуть Rutube в App Store

В МИД РФ назвали терактами удары ВСУ по российским регионам

Число пострадавших при падении обломков сбитой ракеты на дом в Курске выросло до 15

Украинская ДРГ заходила на территорию Беловского района Курской области

Мурашко сообщил, что 69 пострадавших в Курской области находятся в стационарах

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });