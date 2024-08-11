Украинские дроны атаковали Белгородскую область, пострадал мирный житель

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке украинских беспилотников на три хутора региона, пострадал один человек.

"Три хутора нашей области атакованы дронами ВСУ", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков сообщил, что вчера районе в хуторе Лозовая Рудка Борисовского района из-за атаки беспилотника пострадал житель, его госпитализировали в больницу Белгорода. В хуторе Климовое после атаки дрона повреждено частное домовладение.

В хуторе Балки Шебекинского городского округа два украинских беспилотника сдетонировали на территории частного домовладения, в результате чего в доме повреждены окна, добавил губернатор.