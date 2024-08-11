В Курскую область прибывают дополнительные силы и средства

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил о прибытии в регион дополнительных сил и средств.

"Сейчас в наш регион прибывают дополнительные силы и средства. В то же самое время военные делают всё необходимое для обеспечения безопасности мирных жителей", - написал он в своем телеграм-канале.

Кроме того, Смирнов сообщил, что на встрече с заместителем министра обороны Российской Федерации Андреем Булыгой обсудил текущую ситуацию в приграничных районах, а также принимаемые меры по противодействию попыткам ВСУ продвинуться вглубь территории Курской области.

Врио губернатора Курской области отметил, что Минобороны РФ и все силовые структуры принимают весь комплекс мер для стабилизации обстановки в регионе.