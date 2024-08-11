Два села Белгородской области подверглись украинской атаке

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке со стороны ВСУ на села Мокрая Орловка и Вязовое, пострадавших нет.

"Еще два населённых пункта подверглись атакам со стороны ВСУ. По предварительной информации, обошлось без пострадавших", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Гладков уточнил, что в селе Мокрая Орловка Грайворонского городского округа из-за детонации двух беспилотников посечена крыша частного дома, в результате атаки FPV-дрона поврежден легковой автомобиль.

Село Вязовое Краснояружского района дважды подверглось минометным обстрелам, повреждена линия электропередачи и крыша нежилого дома, сообщил губернатор.