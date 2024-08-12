Канцлер Австрии после инцидента на ЗАЭС призвал к переговорам и деэскалации

Канцлер Австрии Карл Нехаммер Фото: AP/TASS

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Канцлер Австрии Карл Нехаммер на фоне инцидента на Запорожской АЭС подчеркнул необходимость деэскалации и продолжения диалога по украинскому конфликту.

"Нынешний инцидент на Запорожской АЭС подчеркивает важную роль МАГАТЭ и необходимость продолжения диалога (...). Деэскалация и переговоры необходимы!" - написал Нехаммер на своей странице в соцсети.

Он подчеркнул, что "атаки на ядерную инфраструктуру чрезвычайно опасны и обостряют ситуацию".

Как сообщила пресс-служба "Росатома" в понедельник, сотрудники МЧС ликвидировали возгорание одной из двух градирен Запорожской АЭС после удара украинскими БПЛА.

Тем не менее, сотрудники МАГАТЭ, находящиеся на станции, "запрашивают немедленный доступ к градирне для оценки ущерба, а также для того, чтобы установить масштабы и возможную причину этого происшествия", отметило агентство.

МАГАТЭ привело заявление своего гендиректора Рафаэля Гросси: "Эти безрассудные нападения ставят под угрозу ядерную безопасность на станции и увеличивают риск ядерной аварии. Они должны прекратиться немедленно".