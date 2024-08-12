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МЧС сообщило о готовности 54 регионов разместить 28,5 тысячи жителей Курской области

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - В 54 регионах России изъявили готовность принять 28,5 тысячи жителей Курской области, сообщила пресс-служба МЧС.

Сейчас люди, вынужденно покинувшие Курскую область, размещены в 100 пунктах временного размещения в семи регионах. Это более 7000 человек, в том числе 2000 детей.

В каждом пункте людей встречают и сопровождают сотрудники МЧС России, психологи ведомства оказывают эвакуированным поддержку.

"Необходимо предусмотреть увеличение количества пунктов временного размещения на территориях Центрального, Приволжского, Северо-Западного и Уральского федеральных округов. В каждом таком пункте должны быть созданы бытовые условия, питьевой режим, организовано питание, предусмотрены предметы первой необходимости", - заявил глава МЧС Александр Куренков.

Также МЧС продолжает доставлять в Курскую область гуманитарную помощь. Более 180 тысяч тонн грузов из Росрезерва уже туда отправили 24 автоколоннами.

Кроме того, внимание уделено мерам по защите населения от опасности.

"В настоящее время к реагированию на обстановку и помощь населению привлечено почти 1900 специалистов и 650 единиц техники РСЧС. Кроме того, приведены в готовность дополнительные силы и средства", - сказал Куренков.

Он добавил, что гражданам выплачивается финансовая помощь, за ней уже обратились более 44 тысяч заявителей.

В Курской области продолжает действовать федеральный уровень реагирования и режим КТО.

МЧС Росрезерв Курская область Александр Куренков
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