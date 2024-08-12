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Порядка 50-70% жителей белгородского Шебекино покинули город

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что порядка 50-70% жителей Шебекино на сегодняшний день покинули город из-за постоянных атак ВСУ.

"Самая тяжелая ситуация сейчас в Шебекино, это 38 тысяч человек - город и 85 тысяч - округ (население - ИФ). Только в 2024 году ранено почти 300 человек, 36 человек погибло. (...) Полной информации нет, но, по нашим расчетам, порядка 50-70% (жителей) города Шебекино на сегодняшний день покинули территорию", - сказал глава региона в ходе оперативного совещания с президентом РФ в режиме видеоконференции в понедельник.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 августа 2024 годаВоенная операция на Украине
Шебекино Белгородская область Вячеслав Гладков
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