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Курская АЭС сообщила о штатном режиме работы

Курская АЭС сообщила о штатном режиме работы
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Курская АЭС работает в штатном режиме, сообщила пресс-служба атомной станции.

"На Курской АЭС в работе на мощности, установленной диспетчерским графиком, находятся энергоблоки №3 и №4. Энергоблоки №1 и №2 - в режиме эксплуатации "без генерации"", - говорится в сообщении.

Радиационный фон на АЭС и в районе ее расположения находится на уровне естественных фоновых значений.

8 августа на территории АЭС были обнаружены осколки и фрагменты сбитых ракет, в том числе в районе комплекса переработки радиоактивных отходов, а уже 9 августа была выведена из строя трансформаторная подстанция, из-за чего ближайший к Курской АЭС город Курчатов остался без электричества.

10 августа Национальный антитеррористический комитет сообщил о введении режима контртеррористической операции в Белгородской, Брянской и Курской областях.

Курская АЭС Курчатов Курская область
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