Курская АЭС работает штатно, несмотря на сложную оперативную обстановку в регионе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Курская АЭС работает в штатном режиме, в работе энергоблоки №3 и №4, как это установлено диспетчерским графиком, говорится в сообщении атомной станции.

Энергоблоки №1 и №2 находятся в режиме эксплуатации "без генерации".

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Во вторник в регионе неоднократно объявлялась опасность ракетной атаки. Система ПВО сбила над Курской областью одну ракету.

Кроме того правительство области сообщило о фейках, распространяемых среди жителей города Курчатова, где расположена Курская АЭС.