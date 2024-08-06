Поиск

Курская АЭС работает штатно, несмотря на сложную оперативную обстановку в регионе

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Курская АЭС работает в штатном режиме, в работе энергоблоки №3 и №4, как это установлено диспетчерским графиком, говорится в сообщении атомной станции.

Энергоблоки №1 и №2 находятся в режиме эксплуатации "без генерации".

В РоссииФСБ заявила о вооруженной провокации ВСУ на участке госграницы в Курской областиЧитать подробнее

Радиационный фон на Курской АЭС и в районе ее расположения находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Во вторник в регионе неоднократно объявлялась опасность ракетной атаки. Система ПВО сбила над Курской областью одну ракету.

Кроме того правительство области сообщило о фейках, распространяемых среди жителей города Курчатова, где расположена Курская АЭС.

Курская АЭС
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Резервы российских войск выдвинулись в район Курской области, атакованный ВСУ

Военная операция на Украине

В Кореневском районе Курской области из-за атаки дрона погиб автомобилист

Дипломатическое противостояние

Россия вышлет молдавского дипломата

Один человек погиб и 13 пострадали при обстрелах Курской области во вторник

ФСБ заявила о вооруженной провокации ВСУ на участке госграницы в Курской области

Арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик

Арестован экс-начальник вещевого управления Минобороны РФ Владимир Демчик

Главред Republic заочно приговорен к 7,5 годам колонии по делу о фейках об армии

Главред Republic заочно приговорен к 7,5 годам колонии по делу о фейках об армии

Власти Курской области назвали обстановку после атак сложной, но контролируемой

Частный самолет пропал в Приморском крае

Военная операция на Украине

Секретарь Совбеза РФ сообщил о потере ВСУ более 115 тыс. военных почти за два месяца

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });