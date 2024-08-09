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Количество персонала уменьшили на стройплощадке Курской АЭС-2 из-за ЧС в регионе

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Количество персонала уменьшили на площадке строительства Курской АЭС-2 из-за оперативной обстановки в регионе. Об этом сообщается в официальном аккаунте инжинирингового дивизиона ГК "Росатом".

"В связи с введением в регионе режима ЧС федерального уровня принято решение о временном уменьшении количества персонала на территории строительной площадки энергоблоков Курской АЭС-2. Оставшиеся на стройплощадке специалисты ведут работы в соответствии с графиком", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что все системы, обеспечивающие ход сооружения энергоблоков, работают штатно.

Курская область Росатом
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