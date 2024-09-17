Путин потребовал сохранять ответственную бюджетную политику

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Ответственная бюджетная политика, гарантирующая устойчивость государственных финансов, должна быть сохранена как на ближайшие годы, так и в долгосрочной перспективе, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, где обсуждался проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов.

"Со следующего года будут запущены новые национальные проекты. Для их успешной реализации нужно предусмотреть финансовые ресурсы, заложить их в федеральный бюджет в необходимом объеме. Здесь в том числе должны сработать стратегические решения по донастройке налоговой системы. Они призваны сделать ее более справедливой и эффективной. Эти изменения вступят в силу также со следующего года. Добавлю отдельно: чтобы уверенно, последовательно достигать национальных целей развития, важно сохранить ответственную бюджетную политику, гарантировать устойчивость и сбалансированность не только федерального бюджета, но и всей системы государственных финансов, причем как на ближайшую трехлетку, так и на более отдаленную перспективу", - сказал он.