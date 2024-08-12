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Большинство жителей покинули Краснояружский район Белгородской области

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Глава администрации Краснояружского района Белгородской области Андрей Миськов сообщил, что около 11 тыс. жителей района выехали в безопасные места.

"Централизовано провели вывоз жителей Краснояружского района. На настоящий момент из 11,5 тысяч жителей, остававшихся в районе до перемещения, успешно выехали 11 тысяч человек. Порядка 500, включая администрацию, остаются на рабочих местах", - написал он в своем телеграм-канале в понедельник.

Миськов добавил, что перемещение готовили заранее.

"Жители выезжали централизованно на подготовленных автобусах: были определены места сбора, от которых происходил безопасный выезд. Задействованы были администрация муниципалитета, самооборона, МЧС, скорая помощь, Росгвардия, МВД и другие специальные структуры. Работали и специалисты органов соцзащиты, которые помогали с выездом маломобильным и пожилым жителям. Все, кто хотел выехать на своем транспорте, сделали это - вдоль дорог установлены указатели в направлении ближайших ПВР", - пояснил Миськов.

Он добавил, что работу по перемещению будут продолжать, о чем жителей проинформируют дополнительно.

Ранее в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об активности украинских войск на границе Краснояружского района. "Для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", - заявил он в видеообращении.

Пункт распределения для жителей Краснояружского района развернут в поселке Ракитное, откуда людей направляют в ПВР, которые есть во всех районах и округах Белгородской области.

Белгородская область Вячеслав Гладков
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