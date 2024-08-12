В Белгородской области эвакуируют жителей Краснояружского района

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 12 августа сообщил об активности украинских войск на границе Краснояружского района и начале эвакуации жителей в безопасные места.

"У нас тревожное утро, активность врага на границе Краснояружского района. (...) Для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", - сказал он в видеообращении.

Процесс согласования и вывоза граждан уже идет на местах, в район направлен транспорт, добавил Гладков.

В ночь на 12 августа он сообщил, что в Грайворонском городском округе произошло аварийное отключение электроэнергии, без света остались жители тринадцати населенных пунктов.