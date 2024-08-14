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Воронежскую область ночью атаковали 35 беспилотников ВСУ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Воронежская область в ночь на среду подверглась атаке 35 украинских беспилотников, сообщил глава региона Александр Гусев.

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"Минувшей ночью Воронежскую область со стороны Украины атаковали более 35 беспилотников. Благодаря слаженной работе наших сил ПВО в регионе пострадавших нет", - написал Гусев в своем телеграм-канале утром в среду.

По его словам, в результате падения обломков беспилотников повреждены несколько объектов жилой и нежилой недвижимости, коммунальной инфраструктуры, а также транспортные средства.

"Бригады аварийных служб и комиссии по оценке ущерба приступят к работе после получения разрешения от оперативных служб. Опасность атаки БПЛА в регионе пока сохраняется", - говорится в сообщении.

Александр Гусев Воронежская область
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