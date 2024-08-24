Обломки сбитого беспилотника ранили человека в Воронежской области

Москва. 24 августа. INTERFAX.RU - В Воронежской области ликвидирован беспилотник самолетного типа, обломки ранили человека, сообщил губернатор Александр Гусев.

"Над территорией Воронежской области дежурными силами ПВО и средствами РЭБ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа", - написал Гусев в своем телеграм-канале.

"В результате падения обломков беспилотника в одном из муниципалитетов было возгорание травы, которое уже ликвидировано. По предварительной информации, осколочное ранение получил один человек", - добавил Гусев.

Ранее в ночь на субботу на территории региона была объявлена опасность атаки БПЛА, которая сохраняется до сих пор.