Роструд в 2025 году начнет формировать реестр работодателей с нелегальной занятостью

Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Роструд с 2025 года начнет формировать реестр работодателей, у которых были выявлены случаи нелегальной занятости, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.

Проект постановления правительства РФ размещен на портале проектов нормативно-правовых актов.

"С 1 января 2025 года Роструд начнет формировать реестр работодателей, у которых были зафиксированы случаи нелегальной занятости", - сообщили в ведомстве.

"Внесение в реестр будет осуществляться только на основании решения об административном правонарушении, касающемся уклонения от оформления или ненадлежащего оформления трудового договора, либо заключения гражданско-правового договора вместо трудового", - добавили в министерстве.

В реестре будет содержаться информация о названии компании или ФИО индивидуального предпринимателя, ИНН, дата включения в реестр и основание для этого - номер и дата постановления по делу об административном правонарушении. "Все данные будут открыты и доступны для граждан", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что реестр станет доступен на официальном сайте Роструда.

В министерстве пояснили, что список недобросовестных работодателей будет формироваться на основании постановлений по делам об административных правонарушениях, вступивших в силу с 1 января 2025 года.

"Работодатель будет находиться в реестре один год с момента последнего установленного нарушения, после чего, если не выявлено повторных нарушений, его исключат автоматически", - говорится в сообщении.

При этом досрочное исключение возможно в случае отмены постановления по делу об административном правонарушении, которое ранее вступило в законную силу.

"Создание реестра нарушителей трудового законодательства направлено на повышение прозрачности рынка труда и доступности информации о работодателях", - пояснили в пресс-службе.

В ведомстве считают, что это позволит соискателям заранее оценить добросовестность компании и принять взвешенное решение о трудоустройстве.