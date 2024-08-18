Лукашенко заявил о нелегитимности Зеленского на посту президента Украины

Москва. 18 августа. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью телеканалу "Россия" заявил о нелегитимности Владимира Зеленского на посту президента Украины.

"Знаете, можно говорить о том, что он нелегитимен. Де-юре", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Он отметил, что согласен с позицией России, что срок полномочий Зеленского на посту президента Украины, исходя из Конституции, истек.

"Де-юре к нему есть вопросы о легитимности", - подчеркнул Лукашенко.

В то же время белорусский президент констатировал, что де-факто Зеленский принимает решения в качестве главы государства, и эти решения исполняются. "Вот он принял решение - это безумство в направлении Курска осуществить, и армия исполняет. Другие решения он принимает (вы знаете о них, я знаю) - они исполняются", - сказал он.

Говоря в целом о легитимности украинской власти, Лукашенко заявил, что с юридической точки зрения там "не с кем разговаривать", но фактически люди, руководившие страной, продолжают это делать, объясняя тем, что сейчас идет война, и принимают решения.